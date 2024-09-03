İsrail ordusunda çatlak: Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti

İsrail ordusunun Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti.

Bilgiyi paylaşan İsrail Ordu Radyosu, komutanın istifasını "kişisel nedenlere" dayandırdı.

İsrail'de geçen haftadan bu yana Gazze'de ölü bulunan altı rehine üzerinden siyasi tartışmalar yaşanıyor.

İstifa haberinin, bu tartışmaların üzerine gelmesi dikkat çekti.

Rehinelerin cansız bedenlerine ulaşılmasından bu yana İsrailller, Tel Aviv sokaklarında Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ediyor.

Netanyahu, İsraillilerden "af" talep ederken, Hamas ise ateşkes sağlanmazsa daha fazla rehinenin "kefenler içinde ailelerine teslim edilebileceği" uyarısında bulundu.

Netanyahu, hayatını kaybeden rehinelerin ailelerine seslenerek, "Onları sağ salim geri getiremediğimiz için sizden af ​​diliyorum. Çok yakındık ama başaramadık" ifadelerini kullandı.

Hamas, rehinelerin ölümünden, İsrail saldırılarını sorumlu tutuyor.

Öte yandan Philadelphi Koridoru tartışmaları şu anda Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasına varılamamasını önündeki en büyük engellerden biri.

Netanyahu, son yaptığı açıklamada, askerlerin buradan "42 gün sonra da 42 yıl sonra da çekilmeyeceğini" söyledi.