İsrail ordusunda devir teslim: "Hamas'ın hüküm sürmesine izin vermeyeceğiz"

İsrail'de istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Eyal Zamir'e görevi devretti.

Tel Aviv'deki İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) karargahında düzenlenen devir teslim töreninde Zamir'e korgeneral rütbesi verildi.

Zamir görevi devralmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bugün üstlendiğim görev açık, IDF'yi zafere taşımak.Dış tehditlerle karşı karşıya olduğumuzda, safların birliğini sağlamalıyız. Safları genişletmek için çalışacağız" dedi.

Gazze'deki rehinelerin mümkün olan en kısa sürede İsrail'e getirilmesinin ordunun ahlaki bir görevi olduğunu da söyledi.

NETANYAHU: ABD SAYESİNDE KRİTİK SİLAHLARI GETİRİYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise törende yaptığı konuşmada, Eyal Zamir'i Genelkurmay Başkanı olarak üçüncü kez önerdiğini ifade ederek, savaş sırasında Zamir'in Savunma Bakanlığı Genel Müdürü olarak görev yaptığı sırada, önemli tedarik süreçlerine öncülük ettiğine dikkat çekti.

Netanyahu, "Öncelikle Başkan Trump ve ABD'deki dostlarımızın desteğiyle şu anda güvenliğimiz için kritik öneme sahip çok sayıda silahı İsrail'e getiriyoruz" dedi.

İsrail'in ayrıca savunma sanayi kapasitesini artırdığını söyleyen Netanyahu, "Bu, dış aktörlere olan bağımlılığı azaltacak" diye ekledi.

İsrail'in savaşın hedeflerine tam olarak ulaşması gerektiğini belirten Netenyahu, İsrail'in İran ve İran'a bağlı güçlere karşı zafer elde etmeye kararlı olduğunu kaydetti.

KATZ: HAMAS'IN HÜKÜM SÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise yaptığı konuşmada, Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakmaması durumunda savaşmaya geri döneceklerini belirterek, "Hamas'ın Gazze'de hüküm sürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.



İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 21 Ocak'ta Netenyahu'ya sunduğu istifa mektubunda 7 Ekim 2023'te kendi komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşlarını koruma görevini yerine getiremediğini, İsrail'in ağır ve acı bir bedel ödediğini belirtmişti.

Halevi, "7 Ekim'de IDF'nin başarısızlığındaki sorumluluğumun bilinciyle IDF'nin olağanüstü başarılara imza attığı ve İsrail'in caydırıcılığı ile gücünü yeniden sağladığı bir zamanda görev süremin 6 Mart 2025'te sona ermesini talep ediyorum" ifadesini kullanmıştı.