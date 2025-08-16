İsrail ordusunda gazetecileri hedef alan gizli birim: "Meşruiyet hücresi"

İsrail-Filistin dergisi +972 Magazine’in iddiasına göre, İsrail ordusu içinde “meşruiyet hücresi” adı verilen özel bir birim kuruldu.

Birimin görevi, gazetecileri gizli Hamas üyesi gibi göstermek, onları hedef almak ve medya çalışanlarının öldürülmesine yönelik uluslararası tepkileri bastırmaktı.

7 EKİM'DEN SONRA OLUŞTURULDU

7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısının ardından oluşturulan bu hücre, İsrail’in imajını güçlendirmek ve müttefiklerinden askeri/diplomatik desteğini korumak için bilgi toplamakla görevlendirildi.

Üç istihbarat kaynağına dayandırılan haberde, en az bir vakada bir gazeteciye yönelik bilgilerin çarpıtıldığı ve yanlış biçimde Hamas üyesi olarak tanımlandığı aktarıldı. Ancak saldırı gerçekleşmeden önce bu etiketin geri çekildiği belirtildi.

EL CEZİRE MUHABİRİNİN ÖLDÜRÜLMESİ

Bu iddialar, İsrail’in geçtiğimiz günlerde El Cezire muhabiri Enes el-Şerif’i üç meslektaşıyla birlikte öldürmesinin ardından gündeme geldi. İsrail, Şerif’i Hamas komutanı olmakla suçlamış, ancak bu iddialar uluslararası kamuoyunda inandırıcı bulunmamıştı.

Basın özgürlüğü kuruluşları ve Şerif’in kendisi, bu suçlamaların “öldürmeye zemin hazırlamak” için üretildiğini daha önce dile getirmişti.

180'İ AŞKIN GAZETECİ ÖLDÜ, 26'SI HEDEFLİ SALDIRI

Yabancı basın mensuplarının Gazze’ye girişi engellenirken, sahada haber yapan Filistinli gazeteciler en büyük risk altında.

Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre, son iki yılda İsrail saldırılarında 180’den fazla gazeteci öldürüldü; bunların 26’sı doğrudan hedef alınarak öldürüldü.

"O KADAR DA MASUM OLMAYAN GAZETECİ" ALGISI

+972’nin aktardığına göre, söz konusu hücre yalnızca gazetecileri itibarsızlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda okullar, hastaneler ve sivil alanlarda Hamas’ın faaliyetlerini kanıtlamak için de çalıştı. Asıl amacın uluslararası kamuoyunu etkilemek ve özellikle ABD’den silah desteğini sürdürmek olduğu ifade edildi.



Bir istihbarat kaynağı, “Dünya İsrail’in masum gazetecileri öldürdüğünü konuşuyorsa, hemen bir gazeteciyi ‘o kadar da masum olmayan’ göstermek için çaba başlatılıyordu. Böylece diğer ölümler meşru gösterilmeye çalışılıyordu” dedi.





