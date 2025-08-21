İsrail ordusunda Hamas korkusu: "Askerler kaçırılabilir"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Güney Komutanlığı yetkilileri, Kfir Tugayı askerlerini şaşırtan Han Yunus bölgesindeki saldırıya benzer saldırıların daha fazla olmasını bekliyor.

Jerusalem Post'un haberine göre IDF, Hamas'ın İsrail tarafından ele geçirilen bölgelerde artık askeri güç olarak faaliyet göstermediğini iddia etmesine rağmen, dün organize düzeyde bir saldırı gerçekleştirdi.

Askeri kaynaklar, o akşam Hamas ve Gazze Şeridi'ndeki diğer Filistinli grupların, tampon bölgedeki IDF karakollarına saldırı girişiminde bulunacaklarını tahmin etti. Askeri İstihbarat Müdürlüğü ve Şin Bet yetkilileri, mevcut çatışmalar sırasında Gazze Şeridi'nde olası en önemli eylem planının, Gazze Şehri'ni işgal operasyonu başlatılana kadar, karakollarda ve askerlerin konuşlandığı bölgelerdeki güçlere saldırılar olacağını belirledi.

Güvenlik yetkilileri, son aylarda IDF'ye sağlanan kesin istihbarat sayesinde Gazze'de benzer şekilde planlanan saldırıların engellendiğini öne sürdü.

"TÜNELLERİN İÇİN BEKLİYORLAR"

Güney Komutanlığı'ndaki subayların değerlendirmelerine göre, aktif Hamas taburu veya benzer birimler, askeri kanadın üst komutanlığının yönlendirmesi altında bağımsız olarak faaliyet gösteriyor. Filistinli gruplar, onlara yiyecek ve bilgi sağlayan binalardaki gözcüler tarafından desteklenerek tünellerin içinde bekliyor.

"İSRAİL ORDUSU İÇİN ZORLUK"

Yetkililer ayrıca, Hamas'ın bu bekleme tavrının Gazze Şehri'ni ele geçirme saldırıları sırasında IDF için bir zorluk oluşturacağını değerlendirdi. Bu nedenle, şehrin merkezine girişin özellikle agresif olacağını ve yoğun ateş altında gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar.

HAMAS, ASKERLERİ HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Son aylarda üst düzey subaylar, Hamas'ın askeri kanadının ele geçirilen bölgelerde artık işlevsel bir ordu olarak faaliyet göstermediğini savunmuştu. Ancak bugün Hamas Han Yunus'ta, Filistin topraklarının derinliklerinde bulunan seçkin bir IDF gücünün zayıflığını kullanarak organize bir saldırı gerçekleştirdi. İsrailli askeri yetkililer, saldırıya katılan yaklaşık 20 Hamaslının arkasında, bölgeye gözetleme ve istihbarat sağlayan yedek güçlerin yanı sıra yakınlarda faaliyet gösteren bir komuta merkezi olduğunu değerlendirdi.

"7 EKİM'DEKİNE BENZER TEÇHİZAT"

Olay yerinde bulunan bir İsrail subayı, Hamas üyelerinin 7 Ekim'deki kaliteye benzer savaş teçhizatıyla donatıldığını ifade etti. "Askerlerin bulunduğu binaya girmeyecekleri düşünülüyordu. Bu, derinlemesine bir soruşturma gerektirir” diye ekledi.

İsrailli subay, Hamas'ın çabalarını yoğunlaştırmayı başardığını ve bir birimi neredeyse yenilgiye uğrattığını söyledi.

Hamas'ın, Han Yunus'ta, Kfir Tugayı'na bağlı Haruv Keşif Birimi'nin bulunduğu mevziye makineli tüfekler ve tanksavar füzeleriyle ateş açtığı belirtildi. IDF birlikleri ile Hamas arasında birkaç dakika süren bir çatışma yaşandığı, bir askerin ağır, iki askerin ise hafif yaralandığı kaydedildi.