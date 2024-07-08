İsrail ordusunda Hannibal Protokolü iddiası: "Üç ayrı yerde kullanıldı"

İsrail basınının iddiasına göre, Gazze'de 7 Ekim'de gerçekleşen Hamas saldırısı sırasında üç farklı ordu tesisinde İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından Hannibal Protokolü uygulandı. Saldırının başlamasından yaklaşık beş saat sonra, askerlere içinde siviller olsa da olmasa da "Gazze'ye tek bir araç bile geri dönmeyecek" emri verildi. Bu protokol, rehinelerin hayatları pahasına bile olsa askerlerin kaçırılmasını önlemek için güç kullanma talimatı olarak biliniyor.

İsrail ordusunda Hannibal Protokolü iddiası: "Üç ayrı yerde kullanıldı"
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'in günlük gazetesi Haaretz'in iddiasına göre, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından başlayan kaos ortamında İsrail silahlı kuvvetleri sivil hayatını tehlikeye atan Hannibal Protokolü'nü uyguladı.

Bu protokol, rehinelerin hayatları pahasına bile olsa askerlerin kaçırılmasını önlemek için güç kullanma talimatı olarak biliniyor.

7 Ekim tarihinde İsrail saldırılarının başlamasından 9 ay sonra, Hamas'ın saldırdığı üç ordu tesisinde İsrail ordusu tarafından protokolün uygulandığı ve bunun sivilleri de tehlikeye atmış olduğu bildirildi.

"GAZZE'YE TEK BİR ARAÇ BİLE DÖNMEYECEK"

Saldırının başlamasından yaklaşık beş saat sonra, saat 11.22'de İsrail'in Tümeni'ne iletilen bir diğer mesajda ise, "Gazze'ye tek bir araç bile geri dönmeyecek" emri verildi. Bu emir kaçırılan asker ve rehinelerin öldürülmesi pahasına Hamas'a teslim edilmemesi anlamına geliyor.

Güney komuta merkezinden bir kaynak gazeteye, "O zamanlar herkes bu tür araçların kaçırılan sivilleri veya askerleri taşıyabileceğini biliyordu. Herkes hiçbir aracın Gazze'ye geri dönmesine izin verilmemesinin ne anlama geldiğini biliyordu" diye konuştu.

Bu emirler sonucunda sivillerin mi yoksa askerlerin mi zarar gördüğünün veya ne kadarının zarar gördüğünün henüz belli olmadığı vurgulandı.

BİLGİ EKSİKLİĞİ NEDENİYLE KULLANILDI

Ancak askerlerin ve orta ve üst düzey İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) subaylarının belgeleri ve ifadeleri, ordunun saldırıya karşılık vermekte zorlandığı sırada bilgi eksikliği nedeniyle 7 Ekim'de bu protokolün "yaygın" bir şekilde kullanıldığını gösteriyor.

Rapora yanıt olarak, bir ordu sözcüsü 7 Ekim'de ve öncesinde yaşananlara ilişkin iç soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Haaretz'in araştırması, İsrail'in 7 Ekim'deki askeri istihbarat ve operasyonel yanıtlardaki başarısızlığına ışık tutan son haber niteliğinde.

BM'nin geçen ay yaptığı bir soruşturma, İsrail ordusunun 7 Ekim saldırısında muhtemelen bir düzineden fazla vatandaşını öldürdüğünü ortaya çıkardı.

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