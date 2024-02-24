İsrail ordusunda medyada gösterilmeyen bir kaos hali var

GERÇEK NETANYAHU'DAN SAKLANIYOR



Medyanın İsrail askerinin çektiği sıkıntılardan bahsetmediğini vurgulayan Brik, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Netanyahu ile 6 kez görüştüğünü aktararak şunları dile getirdi:



"Ona beş yıldır eğitim alamayan ve ekipman sıkıntısı yaşayan ordunun hemen savaşa girmeye hazır olmadığını söyledim. Fakat ekibi, Netanyahu'nun gerçeği duymasını istemedi. Bu yüzden onu benden uzak tuttular"



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.



Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

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