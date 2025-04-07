İsrail ordusunda savaşan 10 İngilize Gazze'de savaş suçu suçlaması

Ateşkesi bozarak Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusunda savaşan 10 İngilize “savaş suçu” suçlaması yöneltildi. İngiltere’deki insan hakları avukatlarının bu bağlamda Metropolitan Polisi’ne başvurarak suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. 10 isme yöneltilen suçlamalar arasında sivillerin ve yardım çalışanlarının öldürülmesi de bulunuyor.



240 SAYFALIK RAPOR: CİNAYET, ZORLA YERİNDEN ETME…



The Guardian gazetesinin haberine göre, 10 İngiliz hakkındaki suç duyurusunun bugün ilgili makamlara iletilmesi bekleniyor. Aralarında Michael Mansfield KC’nin de bulunduğu bir grup avukatın emniyetin savaş suçları birimine ileteceği dosyada 240 sayfalık bir rapor bulunuyor. Şüphelilerin keskin nişancı ateşiyle de olmak üzere sivilleri ve yardım çalışanlarını öldürdüğü ve hastaneler de dahil olmak üzere sivillerin olduğu bölgelere rastgele saldırılar düzenlediği belirtiliyor.



Bir grup İngiliz avukat ve Lahey’deki araştırmacıların hazırladığı söz konusu raporda şüphelilere ayrıca tarihi anıtlar ve dini alanlar da dahil olmak üzere koruma altındaki alanlara koordineli saldırılar düzenleme ve sivilleri zorla yerinden etme suçlaması yönetiliyor. Hukuki gerekçelerden ötürü şüphelilerin isimleri paylaşılmazken, raporun tamamı da kamuoyuna sunulmadı.



“EN AZINDAN KENDİ VATANDAŞLARIMIZI DURDURABİLİRİZ”



İnsan hakları avukatı Mansfield, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Eğer vatandaşlarımızdan biri bir suç işlediyse, bununla ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Yabancı ülkelerin hükümetlerini kötü davranmaktan alıkoyamasak da en azından kendi vatandaşlarımızın kötü davranmasını engelleyebiliriz. İngiliz vatandaşlarının Filistin’de işlenen suçlara iştirak etmeme konusunda hukuki bir yükümlülüğü bulunuyor. Hiç kimse kanunun üzerinde değil” diye konuştu.



Ekim 2023-Mayıs 2024 arasında işlenen suçları kapsayan rapor, Gazze merkezli Filistin İnsan Hakları Merkezi ve İngiltere merkezli Kamu Yararı Hukuk Merkezi adına teslim edildi. Rapora göre, bazıları çifte vatandaş olan 10 şüpheliye atfedilen suçların her biri savaş suçu ya da insanlığa karşı suç teşkil ediyor.

