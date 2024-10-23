İsrail ordusunda yeni iddia: "BM Barış Gücü beyaz fosforla vuruldu"

Financial Times gazetesinde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan eylemlerini ortaya koyan yeni bir rapor yayınlandı.

Raporda, İsrail ordusunun Lübnan'daki BM Barış Gücü üssüne zorla girdiğinden ve 15 askeri yaralayacak kadar yakın mesafeden beyaz fosfor kullandığından şüphelenildiği bildirildi.



Rapora göre, Lübnan'daki BM birliklerine yönelik çok sayıda saldırı düzenlendi.



Bu saldırılar sırasında Lübnan'ın güneyindeki sınır karakollarında çok sayıda tesisin hasar gördüğü ve askerlerin yaralandığı bildirildi.



13 EKİM'DE KİMYASAL SİLAH KULLANILDI



Bildirilen olay, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü'nün (UNIFIL) iki İsrail tankının üslerinden birinin kapılarını kırdığını söylediği 13 Ekim'de meydana geldi. Tanklar, şikayetler üzerine 45 dakika sonra üsten ayrıldı.



Olay sırasında kimyasal bomba kullanılmasıyla 15 barış gücü askerinin vücutlarında yanıklar ve solunum sisteminde sorun şikayetiyle yaralı halde hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı ortaya çıktı.



BM'nin hazırladığı gizli belgede, kullanılan bombanın beyaz fosfor olduğu belirlendi.



Raporda sınır hattında görevli UNIFIL güçlerinin ve üslerinin birçok kez saldırıya uğradığı, hasar aldığı kaydedildi. İsrail ordusu, 8 Ekim tarihinden beri UNIFIL üslerini doğrudan hedef alıyor.

