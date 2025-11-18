İsrail ordusundaki F-35 paniği raporlara yansıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a F-35 satışı yapılacağını açıklaması İsrail'de endişe yarattı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olası satışın, İsrail'!in bölgedeki hava üstünlüğünğü zayıflatabileceğini söylerek itirazlarını yükseltti.

İsrail basınından Ynet'in paylaştığı Hava Kuvvetleri'nin raporu, İsrail'in Adir filosuyla gerçekleştirilen uzun menzilli operasyonların bu ayrıcalığa dayandığını ve İsrail sınırlarından uzakta gizli görevlerin gerçekleştirilmesini mümkün kıldığını belirtiyor.

Makalede, Suudi Arabistan'da benzer savaş uçaklarının konuşlandırılmasının bu operasyonel avantajın altını oyacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Riyad’ın Lockheed Martin’den F-35 filoları satın alması durumunda anlaşmanın kritik üretim hatlarını meşgul edebileceği, İsrail’in siparişlerini geciktirebileceği ve Hava Kuvvetleri’nin modernizasyon planlarını aksatabileceği uyarısı yer alıyor.

İsrail, yaşlanan uçakların yerine dördüncü bir F-35 filosu ile Boeing’den bir F-15IA filosu alımını halihazırda onaylamıştı. Raporda, “IDF, konuyla ilgili pozisyonlarını siyasi liderliğe sundu” denildi.

WASHINGTON İSRAİL'İ SINIYOR MU?

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Suudi Veliaht Prensi Selman bin Abdülaziz ile bir araya gelecek.

Reuters'ın bildirdiğine göre ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satacaklarını duyurdu.

Bu satışın, Ortadoğu'daki askeri dengeyi değiştirebilecek düzeyde bir politika değişimi olduğuna dikkat çekilirken, Washington'un İsrail'in “niteliksel askeri üstünlüğünü” koruma tanımını sınayabileceği belirtiliyor.

GÖKYÜZÜNÜN EN GELİŞMİŞ JETİ

Radardan kaçmak için tasarlanan F-35, gökyüzündeki en gelişmiş jet olarak tanımlanıyor.

Gelişmiş sensörler, yapay zekâ destekli muharebe sistemleri ve veri paylaşım yeteneklerine sahip beşinci nesil çok amaçlı bir savaş uçağı.

Saatte yaklaşık bin 900 kilometre hıza ulaşabilen F-35, hedefleri kendi başına bulup vurabiliyor. Bununla birlikte istihbarat toplayıp diğer uçaklara veya muharebe sistemlerine iletebiliyor.