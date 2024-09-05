İsrail ordusundan acımasız ateş: Filistinli kız çocuğu pencereden bakarken öldürüldü

İsrail ordusunun Batı Şeria'ya yönelik yıkıcı saldırıları devam ediyor. Lujain Musleh isimli 16 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğu, evinin penceresinden dışarıya bakarken İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurularak öldürüldü. İsrail ordusu ise, askerlerin "kendilerini gözlemleyen bir şüpheliye ateş açtığını" öne sürdü. Küçük kızın acılı babası, "Çatıya çıkmadı, taş fırlatmadı ve silah taşımıyordu. Yaptığı tek şey pencereden bakmaktı. Asker onu gördü ve vurdu" diye konuştu.

İsrail ordusundan acımasız ateş: Filistinli kız çocuğu pencereden bakarken öldürüldü
Yas tutanlar, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Cenin yakınlarındaki Kafr Dan'da düzenlenen askeri operasyon sırasında öldürülen Filistinli kız çocuğu Loujain Musleh'in cenazesine katılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, güçlerinin geniş çaplı operasyonu yedinci gününde devam ediyor.

İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü bildirilen 16 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğu için cenaze töreni düzenlendi.

Lujain Musleh isimli kızın babası, komşu bir evi kuşatan askerlerini, kızını Cenin'in hemen dışındaki Kafr Dan'daki evinde öldürüldüğünü aktardı. Acılı baba küçük kızın evinin penceresinden dışarı baktığı sırada başından vurulduğunu söyledi.

"ÇATIYA ÇIKMADI, TAŞ FIRLATMADI, SİLAHI YOKTU"

İsrail ordusu, askerlerin "kendilerini gözlemleyen bir şüpheliye ateş açtığını" öne sürdü.

Filistin Çocukları Savunma Örgütü (DCIP), “Saat 14:10 civarında, 16 yaşındaki Loujain ailesinin evindeydi... Bir İsrail keskin nişancısı pencereden kafasına ateş etti” açıklamasında bulundu.

Loujain'in babası Usame, çarşamba günü düzenlenen cenaze töreninde gazetecilere, "Çatıya çıkmadı, taş fırlatmadı ve silah taşımıyordu. Yaptığı tek şey pencereden bakmaktı. Asker onu gördü ve vurdu" dedi.

İsrail ordusundan acımasız ateş: Filistinli kız çocuğu pencereden bakarken öldürüldü - 1 Yas tutan yakınları 16 yaşındaki Loujain Muslah'ın Hamas bayrağına sarılı naaşını 4 Eylül 2024, çarşamba günü düzenlenen cenaze töreninde taşıdı.

İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'YI YERLE BİR EDİYOR

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, saldırıların özellikle altyapıya verdiği zararın son yirmi yılın en büyük zararı olabileceğini söyledi.

Cenin'in sokakları o kadar hasar gördü ki, arabalar bazı yollardan geçemiyor. buldozerleri şehir merkezindeki birçok dükkânı yıktı.

Belediye, İsrail güçlerinin sokakların yüzde 70'inden fazlasını yıktığını, şehrin yüzde 80'indeki suyu kestiğini ve 20 kilometrelik su, kanalizasyon, iletişim ve elektrik şebekesine zarar verdiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in Batı Şeria'da operasyon başlatmasından bu yana 30 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ölenlerin arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu belirtildi.

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