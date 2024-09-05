İsrail ordusundan acımasız ateş: Filistinli kız çocuğu pencereden bakarken öldürüldü

"ÇATIYA ÇIKMADI, TAŞ FIRLATMADI, SİLAHI YOKTU" İsrail ordusu, askerlerin "kendilerini gözlemleyen bir şüpheliye ateş açtığını" öne sürdü. Filistin Çocukları Savunma Örgütü (DCIP), “Saat 14:10 civarında, 16 yaşındaki Loujain ailesinin evindeydi... Bir İsrail keskin nişancısı pencereden kafasına ateş etti” açıklamasında bulundu. Loujain'in babası Usame, çarşamba günü düzenlenen cenaze töreninde gazetecilere, "Çatıya çıkmadı, taş fırlatmadı ve silah taşımıyordu. Yaptığı tek şey pencereden bakmaktı. Asker onu gördü ve vurdu" dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrail güçlerinin geniş çaplı operasyonu yedinci gününde devam ediyor. İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü bildirilen 16 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğu için cenaze töreni düzenlendi. Lujain Musleh isimli kızın babası, komşu bir evi kuşatan askerlerini, kızını Cenin'in hemen dışındaki Kafr Dan'daki evinde öldürüldüğünü aktardı. Acılı baba küçük kızın evinin penceresinden dışarı baktığı sırada başından vurulduğunu söyledi.

İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'YI YERLE BİR EDİYOR

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, saldırıların özellikle altyapıya verdiği zararın son yirmi yılın en büyük zararı olabileceğini söyledi.



Cenin'in sokakları o kadar hasar gördü ki, arabalar bazı yollardan geçemiyor. İsrail buldozerleri şehir merkezindeki birçok dükkânı yıktı.



Belediye, İsrail güçlerinin sokakların yüzde 70'inden fazlasını yıktığını, şehrin yüzde 80'indeki suyu kestiğini ve 20 kilometrelik su, kanalizasyon, iletişim ve elektrik şebekesine zarar verdiğini açıkladı.



Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in Batı Şeria'da operasyon başlatmasından bu yana 30 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ölenlerin arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu belirtildi.