İsrail ordusundan Batı Şeria'da yeni baskın: İki Filistinli gözaltına alındı

Haber servisi Wafa'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, askerler Beytüllahim'in doğusundaki Zaatara'da bir ailenin evinde arama yaptı ve Khader Khamis al-Hawsh olarak tanımlanan bir adamı gözaltına aldı.



Hamza Mohi Dar Attia adlı bir başka kişi de şehrin batısında gözaltına alındı ancak birkaç saat sonra serbest bırakıldı.



İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli topluluklara yönelik baskınları, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana yoğunluk ve şiddet bakımından artış gösterdi.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi geçtiğimiz ay, Ocak 2023 ile Kasım 2024 tarihleri arasında işgal altındaki Batı Şeria'da 968 Filistinlinin İsrail askerleri ve İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Öldürülenlerin 210'u Filistinli çocuklardı.

