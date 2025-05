İsrail ordusundan Gazze planı: 2 ayda yüzde 75’ini işgal etmek istiyorlar

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı ve işgali Ekim 2023’ten bu yana devam ederken, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik işgal ve zorla yerinden etme planı İsrail basınına yansıdı.



Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’nin yüzde 75’inin iki ay içinde işgal edilmesini ve 2 milyon Filistinlinin zorla üç bölgede toplanmasını planlıyor. Habere göre, IDF, Gazze’nin “tahliye edilmesinin” Hamas’ı çöküşe ve bir hükümet krizine iteceğine ve böylelikle İsrail’in şartlarına uygun bir şekilde rehine takası müzakerelerine geri getireceğine inanıyor.



“REHİNELERİ NASIL ETKİLEYECEĞİNİ AÇIKLAYAMIYORLAR”



İsrail ordusu, iki ay içinde Gazze’nin yüzde 75’inin “kontrolünü ele geçireceğini” ve 2 milyon Filistinli sivili bölgedeki üç bölgeye toplayacağını tahmin ediyor. Söz konusu bölgelerin Gazze şehri, merkezi mülteci kampları ve El Mevasi bölgesi olduğu ifade ediliyor.



İsrail ordusuna göre, “tahliyenin Hamas’ı bir çöküş durumuna ve iç bir hükümet krizine itmesi, bunun da Hamas’ı İsrail’in dikte ettiği koşullarla müzakere masasına geri getirmesi” bekleniyor.



Öte yandan, ordu, söz konusu “stratejide” bazı boşluklar olduğunu kabul ediyor. Bu boşluklardan biri, İsrail’in şiddetlenen saldırılarına karşın Hamas’ın Gazze’de “yerleşik kalması” olarak öne çıkıyor. İsrailli yetkililer, böyle bir yaklaşımın Gazze’deki rehinelerin akıbetini nasıl etkileyeceğini tam olarak açıklayamıyor. İsrail ordusunun kendi değerlendirmesine göre, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın yaklaşık 40 bin mensubu bulunuyor. Bu sayının 7 Ekim 2023 öncesinde de hemen hemen bu seviyede olduğu düşünülüyor.



ORDUDAN ZORLA YERİNDEN ETME PLANI



Habere göre, Hamas’ın elinde halen onlarca ya da yüzlerce uzun menzilli roket, yüzlerce kısa menzilli roket ve havan mermisi olduğuna inanılıyor. IDF’nin değerlendirmesine göre, söz konusu mühimmatı son aylarda kullanmayan Hamas’ın bunların sonraki bir aşama için sakladığı düşünülüyor.



İsrail ordusunun “faaliyet göstermeyi” planladığı bazı yerlerde ise rehinelerin olduğuna inanılıyor. Ordu, bu bölgelerdeki herhangi bir faaliyetin “ihtiyatla ve Rehineler ve Kayıplar Müdürlüğü ile koordinasyon içinde” gerçekleştirileceğini savunuyor.



İsrail ordusu, bu esnada yüz binlerce Filistinlinin belirlenmiş alanlara zorla yerinden edilmesine “nezaret edecek”. İsrail ordusu, yaklaşık 700 bin kişiyi zorla Gazze Şeridi’nin güneyindeki El Mevasi’ye göndermek, halen Gazze’nin kuzeyinde bulunan bir milyon kişinin Gazze kentine gitmesini sağlamak, 350 bin Filistinliyi ise başta Deyr El Belah olmak üzere Gazze’deki merkezi mülteci kamplarına göndermek istiyor.



YARDIM DAĞITIM MERKEZLERİ OLUŞTURULACAK



ABD’li bir şirketin bugünden itibaren Gazze’de insani yardım dağıtmaya başlaması beklenirken, söz konusu dağıtım merkezlerinin El Mevasi’deki Filistinliler için Tel El Sultan bölgesinde oluşturulması, bir başka “yardım istasyonunun” ise Gazze şehri yakınlarında olması planlanıyor.



Söz konusu yardım planına göre, Gazze’deki her bir aileye beş günlük gıda verilecek ve yeniden yemek almaları için geri dönmeleri gerekecek. ABD'li şirketin personeli dağıtımı doğrudan yapacak ve İsrail ordusu “operasyonun güvenliğini sağlamak ve yağmayı engellemek için” yardım dağıtılan alanlar metrelerce gerisinde konuşlanacak.



GAZZE’DE CAN KAYBI 54 BİNE DAYANDI



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.



İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 785 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 756 kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 939'a, yaralıların sayısı da 122 bin 797'ye yükseldi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.



Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.



İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı