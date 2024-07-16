İsrail ordusundan Gazze'deki kayıpları nedeniyle tank sıkıntısı çektiği itirafı

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun, savaşta bazı tankların hasar görmesi ve mühimmat eksikliği nedeniyle zırhlı kolorduda kadın subayların görevlendirilmesini reddettiği belirtildi.



İsrail ordusunun bunu Yüksek Mahkeme'nin önünde itiraf ettiği aktarılan haberde, ordunun zırhlı kolorduda görev yapan kadın subayların "düşman hattının olmadığı" tatbikatlarda eğitim almaları talebinde bulunduğu kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN TANK SIKINTISI İTİRAFI



İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, tank ve mühimmatlardaki ciddi eksiklikler nedeniyle kadın askerleri zırhlı kolorduya alma tatbikatlarını 2025 yılının sonuna kadar erteleme kararı aldığı aktarılan haberde, "İsrail ordusu ilk defa Gazze savaşında çok sayıda tankını kaybettiği ve mühimmat sıkıntısı çektiğini itiraf etmiş oldu." denildi.



Gazze'deki savaşta İsrail ordusuna çok sayıda tankın hasar gördüğü için savaşta veya tatbikatta kullanılabilecek durumda olmadığına işaret edilen haberde, yakın zamanda zırhlı kolorduya yeni tankların katılmasının beklenmediği de paylaşıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.



İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

