İsrail ordusundan Gazze'nin 5 mahallesi için sürgün emri
İsrail ordusu katliamları sürdürdüğü Gazze'deki işgali genişletmek için uyguladığı saldırı planı kapsamında 5 mahallede yaşayan Filistinliler için sürgün emri verdi.
İsrail ordusu, insanlık dramının sürdüğü Gazze Şeridi'nin kalıcı işgali için başlattığı şiddetli saldırılara devam ediyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan 2 kentteki 5 mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin bir harita paylaştı.
"BATIYA GİTME" EMRİ
Adraee, İsrail ordusunun, El-Atatıra, Cibaliya el-Beled, Eş-Şucaiyye, Ed-Derec ve Ez-Zeytun mahallerinde saldırılarını şiddetlendireceğini ve genişleteceğini ifade etti.
Adraee, Filistinlilere "bu bölgeleri derhal boşaltma ve batıya gitme" emri verdi.
TOPLAMA KAMPLARINA SÜRGÜN
İsrail ordusu daha önce Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceği "Gideon Savaş Arabaları" ismini verdiği kara saldırısına başladığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirmek için uygulamaya başladığı saldırı planıyla Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki toplama kamplarına sürülmesi öngörülüyor.
İsrail basınında geçen hafta yer alan haberlerde ise ordunun, 2 ay içinde Gazze'nin yüzde 75'ini işgal etmeyi planladığı aktarılmıştı.
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