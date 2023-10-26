İsrail ordusundan Gazze'ye baskın

Açıklamada, İsrail tanklarının Gazze’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi.



Askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.



Bu saldırının 20 gündür devam eden çatışmalarda daha önce gerçekleştirilen saldırılara göre daha büyük olduğuna dikkat çekildi.