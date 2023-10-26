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İsrail ordusundan Gazze'ye baskın

İsrail kara kuvvetleri, Gazze Şeridi içinde Hamas mevzilerine gece geniş çaplı saldırı düzenledi. Yapılan açıklamada askerlerinin operasyon sonrası İsrail topraklarına geri döndüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan Gazze'ye baskın

Ordudan yapılan açıklamada, güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekatı) hazırlık olarak, ’nin kuzeyinde “faaliyet” yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tanklarının Gazze’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi.

Askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Bu saldırının 20 gündür devam eden çatışmalarda daha önce gerçekleştirilen saldırılara göre daha büyük olduğuna dikkat çekildi.

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Ordunun paylaştığı görüntüde, tankların buldozerler eşliğinde Gazze sınırındaki İsrail’in inşa ettiği tellerden karşı tarafa geçtiği ve Gazze’nin kuzeyindeki kenar mahallelerde bazı binaları vurduğu görülüyor.

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