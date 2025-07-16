İsrail ordusundan Han Yunus'a kuşatma: 15 kilometrelik koridor açıldı

İsrail ordusu, saldırı, işgal ve ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin ikinci en büyük kenti Han Yunus'u açtıkları "Magen Oz Koridoru" ile kuşattığını duyurdu.



Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusu ile batısını ikiye bölen 15 kilometrelik koridorun tamamlandığı belirtildi. İsrail ordusu, kara ve zırhlı birlikleriyle açtığı koridorun işgal ve saldırıları için "kilit rol oynayacağını" savundu.



Ordudan paylaşılan video ve fotoğraflarda, "Magen Oz Koridoru'nun" Refah ile Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran Morag Koridoru'na bağlandığı görülüyor.



Yerel basın, Tel Aviv yönetiminin ateşkes müzakereleri devam ederken Gazze Şeridi'ni parçalara ayırma planı çerçevesinde açtığı koridoru, baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığı değerlendirildi.



İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 13 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde yine Gazze'nin farklı kesimlerinde Filistinlilere ait evler ile zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı.



Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde yer alan çadır, hava saldırısıyla vuruldu. Saldırıda üçü çocuk, sekiz Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.



Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan bir daire ile kahvehanenin bombalanması sonucu da üç Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde kalan Sabra Mahallesi'ndeki bir evi hedef aldığı saldırıda da iki kişi öldü.

