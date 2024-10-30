İsrail ordusundan insanlık dışı muamele: Bombalardan kaçan Filistinliler, çıplak aramaya maruz kaldı

Fotoğrafta Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'nın yıkıntıları arasında çömelmiş 200'den fazla kişiden oluşan büyük bir kalabalık görülüyor. Çoğunluğu erkek, çoğunun neredeyse çıplak, bazıları yaşlı, bazıları gözle görülür şekilde yaralı. Aralarında en az bir çocuk var.

Görgü tanıkları CNN International'a, Cibaliye mülteci kampındaki evlerinden kaçmaya çalışırken İsrail ordusu tarafından gözaltına alındıklarını ve çoğuna soyunma emri verildiğini, ardından saatlerce soğukta dışarıda tutulduklarını söyledi.

Yorgun yüzleri yaşadıkları zulmü gözler önüne seriyor. Öndeki erkekler endişeli bir şekilde önlerine bakarken, arkadakiler neler olup bittiğini görmek için boyunlarını uzatıyor.

Cuma günü Cibaliye'de çekilen bu görüntü, İsrail ordusunun devam eden kara operasyonu sırasında bölgeyi boşaltmaya zorlanmasının ardından burayı terk etmeye çalışan mülteci kampı sakinlerini gösteriyor.



Fotoğraf ilk olarak bir İsrail Telegram kanalında paylaşıldı; kimin çektiği belli olmasa da, fotoğraftaki erkeklerden birkaçı İsrail askerlerinin gözaltına alınırken kendilerini fotoğrafladığını söyledi.

"KIYAFETLERİNİ ÇIKARMALARINI İSTEDİLER"

CNN International, fotoğrafta görülen beş kişinin kimliğini tespit etti ve bu kişilerle konuştu. Bu kişilerden biri olan Muhannad Khalaf, kendisi, eşi ve bebek yaştaki oğullarının, İsrail askerleri tarafından durdurulduklarında belirlenmiş güvenli bir koridoru kullanarak kamptan kaçmaya çalıştıklarını söyledi.

Khalaf, “Hepimiz bir yerde toplanmıştık; erkekler, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Beş saat sonra, saat 16:00'da, kadın ve çocuklardan ilerlemelerini ve tüm çantalarımızı ve eşyalarımızı taşımalarını istediler” dedi. Kadın ve çocukların ayrılmasına izin verildiğini sözlerine ekledi.

Khalaf, şunları anlattı: “Onlar gittikten sonra erkeklere kıyafetlerini çıkarmalarını ve sadece iç çamaşırlarıyla kalmalarını söylediler. Biz de buna uyduk. Birkaç saat daha soğukta oturduk ve hava buz gibiydi. Bu süre zarfında bize hakaret ediyor, isimler takıyor, gülüyor ve fotoğraflarımızı çekiyorlardı.”

Khalaf'a göre, fotoğrafta görülen kalabalıktaki erkeklerden, İsrail ordusu tarafından güvenli bir yer olarak belirlenen Gazze Şehrine gitmelerine izin verilmeden önce İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından taranmak üzere her seferinde beşer kişi öne çıkmaları istendi.



“Bazı kişiler gözaltına alınmak üzere seçilirken diğerleri serbest bırakıldı" diyen Khalaf, "Çoğumuz soluğu Gazze'de aldık. Kimsenin şefkat ya da merhamet göstermediği, zor durumdaki yaşlı ve yaralılara tanık olduğumuzda durum dehşet verici ve derin üzüntü vericiydi” ifadelerini kullandı.