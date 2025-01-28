İsrail ordusundan itiraf: Gazze'de ateşkesi ihlal etti

İsrail ordusunun, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek bir at arabasını hedef aldığı saldırıda bir kız çocuğun hayatını kaybettiği, 3 sivilin yaralandığı bildirilmişti. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivilleri taşıyan bir at arabasını hedef aldığı saldırıda 5 yaşındaki Neda Muhammed el-Amudi isimli kız çocuğu yaşamını yitirmiş, üç kişi de yaralanmıştı.

HAMAS HEYETİ MISIR'A GİTTİ



Hamas, Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki bir heyetin Mısırlı yetkililerle, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanması ve İsrail ile esir değişimi konusundaki gelişmeleri görüşmek üzere Kahire’ye gittiğini duyurdu.



Hareketten yapılan yazılı açıklamada, “Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki bir heyet, (dün akşam) Mısır'ın başkenti Kahire'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, heyetin Mısırlı üst düzey yetkililerle Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasının uygulanması ve üç aşamalı esir değişimi konusundaki gelişmeleri ele almasının planlandığı kaydedildi.

ATEŞKES VE ESİR DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı.



Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.



Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.