İsrail ordusundan itiraf: İran'ın saldırdığı askeri üsler hasar gördü

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyondan yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısında Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü ve İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'nün zarar gördüğünü kabul etti. İran'ın saldırısının üslerin "saldırı kabiliyetini etkilemediğini" belirten Hagari, "Zarar gören herhangi bir uçak yok." ifadelerini kullandı.

NASRALLAH'IN HALEFİ SEYFETTİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?



Hagari, İsrail'in 3 Ekim perşembe akşamı yaptığı saldırıda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Seyfettin'i hedef aldığı konusunda açıklama yapmayarak, "Hizbullah'ın istihbarat karargahına saldırı düzenlendiğini ve şu anda saldırının sonuçlarının doğrulanmakta olduğunu" bildirdi.



İsrail'in hava saldırılarının sürdüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde 3 Ekim akşamı arka arkaya şiddetli patlamalar meydana gelmişti.



İsrail, saldırının hedefinin Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Seyfettin olduğunu iddia etmişti.



Saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu ileri sürülse de Safiyuddin’in akıbeti belirsizliğini koruyor.