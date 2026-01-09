İsrail ordusundan Lübnan'a saldırı

İsrail, Lübnan ile 2024 Kasım’da varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada Lübnan’ın farklı bölgelerinde Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Lübnan ordusu ise perşembe günü ülkenin güneyinde operasyonel kontrolü devraldığını duyurdu. Ancak İsrail, sahadaki bu çabaların Hizbullah savaşçılarının silahsızlandırılması açısından yetersiz olduğunu ileri sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında 350'den fazla kişi hayatını kaybetti.