İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine tahliye uyarısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, herhangi bir doğrudan hedef belirtmeden, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'nin tamamına yönelik saldırı tehdidinde bulundu.



Sözcü, "Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılan bir binanın içinde ya da yakınındaysanız, binayı derhal boşaltın." uyarısı yaptı.



Nebatiye'ye yönelik İsrail saldırısının sürdüğü kaydedilen paylaşımda, "Hizbullah mensuplarına veya silahlarına yakın olan herkes kendini riske atıyor." ifadesine yer verildi.



Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Deyr ez-Zehrani'de bir aracı hedef alması neticesinde İslam Sağlık Kurumundan bir sağlık görevlisinin öldüğünü, ikisinin yaralandığını açıklamıştı.



İsrail, 16 Ekim'de de belediye meclisi toplantısı sırasında Nebatiye Belediyesi ile Belediyeler Birliği binalarına saldırı düzenlemiş, bu saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.