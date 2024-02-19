İsrail ordusundan, Lübnan'ın Sayda kentine hava saldırısı

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail ordusu bu kez Lübnan'ın Sayda kentini hedef aldı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'ye bomba yağdırdı.



Lübnan resmi ajansı NNA ise, İsrail'in Gaziyye saldırısında bir aracı hedef aldığını ve olay bölgesine ambulansların sevk edildiğini aktardı.



NNA geçtiği başka bir haberde ise saldırıda en az 14 kişinin yaralandığını ve tedavi için Sayda kentindeki hastanelere kaldırıldıklarını duyurdu.



Yaralıların çoğunluğunun Suriye ve Filistin uyruklu mülteciler oldukları kaydedildi.



Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde belde merkezindeki birçok noktadan büyük dumanların yükseldiği görülüyor.

