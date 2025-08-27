İsrail ordusundan sürgün mesajı: "Kaçınılmaz"

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan daracık bölgeye yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi sıkıştırmaya çalışan İsrail ordusu, Gazze kentini işgal ve zorla yerinden etme planını sürdürüyor.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı ve görüntülü açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güney bölgelere göçmesini istedi.



İşgal etmeyi planladıkları Gazze kentinin "tahliyesinin kaçınılmaz olduğunu" ileri süren Adraee, kıtlığı dayattıkları Filistinlilerin "güneye gitmeleri halinde, orada daha fazla yardım alacakları" iddiasında bulundu.



Adraee, Gazze topraklarının yüzde 88'inin işgal ve İsrail'in sözde "tahliye emirleri" altında olmasına rağmen güneydeki bölgelerde, kuzeyden sürgün edilecek 1 milyona yakın Filistinli için yeterli alan bulunduğunu iddia etti.



GAZZE İÇİN İŞGAL KARARI



İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.



Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.



Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.



İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.



İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.