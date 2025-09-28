İsrail ordusu'ndan Suriye'de baskın: Askerler köy halkını zorladı

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Sayda köyüne baskın düzenlediği ve yardım dağıtma bahanesiyle köy halkı ile zorla anket yapmaya çalıştığı bildirildi.



Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, köy halkının bu girişimi reddettiği ve İsrail'den herhangi bir yardım kabul etmediği aktarıldı.



İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.



Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye’ye binden fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400’ü aşkın baskın gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

ANLAŞMA MÜMKÜN MÜ?

Şara, 18 Eylül'de İsrail ile güvenlik anlaşması imzalamak için devam eden müzakerelerin "önümüzdeki günlerde" sonuç verebileceğini verebileceğini söylemişti.



Şam'da gazetecilere verdiği demeçte Şara, güvenlik anlaşmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti. Ayrıca anlaşmanın, Suriye'nin hava sahası ile toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye ve İsrail arasında güvenlik temaslarının sürdüğünü, bazı ilerlemeler kaydedildiğini ancak anlaşmanın yakın olmadığını belirtti.

Suriye ve İsrail, Tel Aviv'in hava saldırılarının durdurulmasını ve Suriye'nin güneyine giren İsrail askerlerinin çekilmesini sağlayacağını umduğu bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yürütüyor.