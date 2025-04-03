İsrail ordusundan Suriye'ye saldırı: 9 sivil öldü

Suriye topraklarına yönelik İsrail saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneybatısındaki Dera'da gerçekleştirdiği saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Şam, Hama ve Humus dahil 5 farklı noktaya düzenlediği saldırılara tepki gösterilerek Suriye’nin egemenliğinin açıkça ihlal edildiği vurgulandı.

Açıklamada, saldırılar sonucu Hama Askeri Havaalanı'nın neredeyse tamamen yıkıldığı belirtildi.

Bakanlık, şu ifadeleri kullandı: "Saldırı onlarca sivilin ve askeri personelin yaralanmasına yol açtı. Bu askeri gerilim, Suriye'yi istikrarsızlaştırmak ve Suriye halkının acılarını daha da ağırlaştırmak için kasıtlı bir girişimdir."

Açıklamada ayrıca Suriye'nin 14 yıllık iç savaştan sonra yeniden inşa çabası içinde olduğu bir dönemde tekrarlanan bu saldırıların, İsrail'in ülke içinde şiddeti normalleştirme ve toparlanma çabalarını baltalama yönündeki açık stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARI KABUL ETTİ

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, ordunun Suriye'nin Hama, Humus, Şam ve civarındaki askeri altyapı tesislerini vurduğu ve ülkenin güneyindeki Dera’ya bağlı Tasil bölgesinde operasyon düzenlediği aktarıldı.

Bazı silahlı şahısların Tasil’deki İsrail birliklerine ateş açtığı, birliklerin ateşe karşılık verdiği, "karadan ve havadan" birkaç silahlı kişiyi "etkisiz hale getirdiği" öne sürüldü. Açıklamada, Suriye’nin güneyindeki silah varlığının İsrail için tehdit oluşturduğu iddia edildi.

İsrail sınırına yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Tasil, İsrail ordusunun geçtiğimiz Aralık ayında Esad rejiminin devrilmesinden sonra girdiği İsrail-Suriye sınırındaki tampon bölgenin dışında yer alıyor.

