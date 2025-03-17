İsrail ordusundan Suriye'ye yeni saldırı

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Dera vilayeti yakınlarında hava saldırısı düzenledi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, bu saldırılar ülkenin askeri altyapısını hedef alan son saldırı dalgasının bir parçası.

İSRAİL ORDUSU DOĞRULADI

İsrail ordusu da saldırıları doğrulayarak, askeri karargâhlar ile silah ve ekipman bulunan noktaların hedef alındığını açıkladı. Olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.



Geçtiğimiz hafta İsrail jetleri, Dera’daki eski Suriye ordusu kışlalarına ve karakollarına yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlemişti.