İsrail ordusu: Yardım görevlilerinin öldürülmesi vahim bir hata

İsrail güçlerinin Gazze'de, yardım kuruluşu World Center Kitchen'ın (Dünya Merkezi Mutfağı) çalışanlarını öldürmesine yönelik uluslararası tepki artarken İsrail'den yeni bir açıklama geldi.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'deki World Center Kitchen'ın çalışan 7 yardım görevlisinin ölümüne neden olan İsrail saldırısının "karmaşık koşullarda yanlış tanımlama" sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.



Ön soruşturmanın sonuçlarını açıklayan Korgeneral Herzi Halevi pişmanlığını dile getirdi ve saldırıyı "vahim bir hata" olarak nitelendirdi.

Halevi, "Bu, savaş sırasında gece vakti çok karmaşık koşullarda yanlış tanımlama sonucu yapılan bir hataydı. Böyle bir şey olmamalıydı" dedi.

Halevi, bağımsız bir organın önümüzdeki günlerde tamamlanacak "kapsamlı bir soruşturma" yürüteceğini söyledi. İsrail ordusunun Dünya Merkez Mutfağı'nın "önemli çalışmalarını" takdir ettiğini de sözlerine ekledi.

"KOMUTANLARIN DİSİPLİNSİZLİĞİ"

İsrail'in Haaretz gazetesi de İsrail ordusundan kaynakların Gazze'de yedi yardım görevlisinin öldürülmesinden "sahadaki komutanların disiplinsizliğini" sorumlu tuttuğunu bildirdi.



İsrail Savunma Bakanlığı'nın World Central Kitchen personelinin öldürülmesinden ordu ile insani yardım kuruluşları arasındaki "koordinasyon eksikliğinin" sorumlu olduğu yönündeki iddialarını yalanlayan askeri kaynaklar, Haaretz'e "sorunun subayların prosedürleri ihlal eden faaliyetlerinden kaynaklandığını" söyledi.



İsrail istihbaratından bir kaynak, "Gazze'de herkes kuralları kendisi koyar" ifadesini kullandı.



Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun insani yardım bağışçılarını korkutmak ve Gazze'deki Filistinlilerin açlıktan ölmeye devam etmesini sağlamak için yardım görevlilerini "kasıtlı olarak öldürdüğüne" inandığını söyledi.

AVUSTURALYALI KURULUŞLARDAN TEPKİ

Avustralya Uluslararası Kalkınma Konseyi (ACFID) ve yedi Avustralyalı insani yardım kuruluşu, "Gazze'de artan yardım çalışanı ölümlerini" kınayan ortak bir açıklama yayınladı.



Kuruluşlar, Pazartesi günü altı World Central Kitchen çalışanı ile birlikte öldürülen Avustralyalı Zomi Frankcom'un, ortak açıklamayı imzalayan bazı kuruluşların çalışanları da dahil olmak üzere, "bu çatışmada öldürülen yüzlerce insani yardım çalışanından" biri olduğunu belirtti.



Açıklamada, "World Central Kitchen çalışanları, özellikle Gazze'nin kuzeyinde yardım tedarikinin engellenmesiyle ortaya çıkan ve milyonlarca Filistinlinin hayatını tehdit eden gıda krizini çözmeye yönelik uluslararası çabanın bir parçasıydı" denildi.



Avustralya hükümetini kalıcı bir ateşkesi desteklemek üzere diplomatik girişimlerde bulunmaya çağıran kuruluşlar, yapılan anketlerin her beş Avustralyalıdan dördünün, Gazze'de ateşkesten yana olduğunu gösterdiğini kaydetti.



World Central Kitchen, çalışanlarının ölümüne neden olan saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi ancak Avustralyalı kuruluşların ortak açıklamasında kimin sorumlu olduğu belirtilmedi.