İsrail Özgürlük Filosu'na da saldırdı

Aktivistlerin yaptığı canlı yayında gemiye çıkan askerlerin 3 defa havaya ateş açtığı görüldü. Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyip oturarak beklediği görüldü. Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı anlaşılan canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonları ile diz üstü bilgisayarlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı. Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

İsrail ordusu, Gazze 'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi Vicdan'a çıktı. Telsizle anons yapan askerler daha sonra denizden askeri botlar ve havadan helikopterle çıktıkları gemilerdeki aktivistleri alıkoydu.

GAZZE'YE 120 MİL KALA SALDIRDILAR



Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve teknelerle iletişim koptu.

Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.

Filoda 3'ü Türk milletvekili ve 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere 26 ülkeden 92 aktivist yer alıyor.

"İLAÇ VE GIDA TAŞIYORUZ"

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada "İsrail ordusunun uluslararası sular üzerinde yasal bir yargı yetkisi yoktur. Filomuz herhangi bir tehlike içermiyor. Gazze'deki açlık çeken hastanelere gönderilmek üzere 110 bin ABD doları değerinde ilaç, solunum cihazı ve beslenme malzemesi taşıyoruz." ifadelerine yer verildi.



İSRAİL'DEN AÇIKLAMA



İsrail Dışişleri Bakanlığı gemiler ve aktivistlerin alıkonulduğunu doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Gemiler ve yolcular bir İsrail limanına transfer edildi. Tüm yolcular güvende ve sağlık durumları iyi. Yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmeleri bekleniyor." ifadeleri yer aldı.