İsrail özür diledi: Yanlışlıkla vurduk

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafız da olaya ilişkin yazılı açıklamasında, “Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalar esnasında sınırın karşı hattındaki bir İsrail tankından yanlışlıkla atılan top mermisi parçaları Mısır sınır gözetleme kulelerinden birine isabet etti.” bilgisini paylaştı.



Olayda "Mısır hudut kontrol personelinden" bazılarının hafif şekilde yaralandığını ve gerekli araştırmaların devam ettiğini belirten Abdulhafız, “İsrail’in 'kasıtsız olaydan' hemen sonra üzüntüsünü dile getirdiğini” ifade etti.