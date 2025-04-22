İsrail, Papa Francis için attığı tweeti sildi: "Yanlışlıkla oldu"

Papa Francis'in ölümünün ardından dünyanın dört bir yanından gönderilen çok sayıda taziye mesajı arasında İsrail'deki sessizlik dikkat çekti.

Katolik dünyasına başsağlığı dileyen ve “anısının insanlık için iyilik ve umut eylemlerine ilham vermesi” umudunu dile getiren Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un açıklamasının yanı sıra, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Papa'nın vefatıyla ilgili ne bir yorumda bulundu ne de tweet attı.

Jerusalem Post'a göre İsrailli yetkililer bu sessizliğin nedenini gizlemedi. Bu İsrail'in Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapan Raphael Schutz Jerusalem Post'a verdiği demeçte,

Geçtiğimiz yıl Papa Francis Gazze'de yaşananların “bir savaş olmadığını” belirtmiş, "Bu bir zalimliktir” demişti. Papa, İsrail'i "çocukları bombalamak ve makineli tüfeklerle biçmekle" suçlamıştı. Ayrıca “Gazze'de yaşananların soykırım niteliği taşıdığını” söylemişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SİLİNEN MESAJI

Bununla birlikte, bazı İsrailli yetkililer Papa'nın sadece siyasi bir lider olmadığını savunarak sessiz kalma kararını eleştirdi.

İsrail'in Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapan Raphael Schutz Jerusalem Post'a verdiği demeçte, “Bence bu karar bir hata. Geçen yaza kadar “Birinin ölümünden sonra bu şekilde skor tutmamalıyız” dedi.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesaplarından kısa bir süre için “Huzur içinde yat Papa Francis. Anısı hayırlara vesile olsun” mesajı paylaştı. Ancak bu mesajlar kısa bir süre sonra silinerek dikkatleri üzerine çekti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Post'a yaptıkları açıklamada, şunları bildirdi: “Tweet ve mesajlar yanlışlıkla paylaşılmıştır. Papa'nın sağlığında İsrail ve savaş karşıtı açıklamalarına yanıt verdik, ölümünden sonra vermeyeceğiz. Kendisine inananların duygularına saygı duyuyoruz.”

