İsrail Parlamentosu'ndan tartışmalı yasaya onay

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ



İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.



Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.



Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.



Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçmesinin ardından 2. ve 3. oylama için bugün Meclise getirileceğini açıklamıştı.



Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı on bin kadar orduda görevli İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakacaklarını açıklamıştı.



İsrail basını, Savunma Bakanı Gallant'ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığını öne sürmüştü.



ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yasa tasarısının İsrail Meclisinde oylanmasının durdurulması çağrısında bulunmuştu.



İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.



YARGI REFORMUNA KARŞI KİTLESEL PROTESTOLAR



Öte yandan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.İsrail'de yargı reformuna karşı çıkan on binlerce kişi, hafta sonu başkent Tel Aviv’den Kudüs’e yürüdü. İsrail’de ordu, polis ve MOSSAD liderleri de dahil olmak üzere binlerce güvenlik görevlisi, Netanyahu’ya oylamayı iptal etmesi için açık mektup yayınladı. Mektupta, "Yasa, İsrail toplumu tarafından paylaşılan şeyleri eziyor, insanları ayırıyor, İsrail Savunma Kuvvetleri’ni bölüyor ve ülkemizin güvenliğine ölümcül darbeler indiriyor" denildi.



Önceki gün ise, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan protestocular yeni bir gösteri yaptı. Yüzlerce kişi, geceyi Meclis yakınlarında kurdukları çadırlarda geçirdi.