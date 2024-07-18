İsrail Parlamentosu'ndan yeni karar: "Filistin Devleti kurulmayacak"

İsrail Parlamentosu Knesset, bugün erken saatlerde yaptığı oylamada Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden bir kararı kabul etti. 68'e karşı 9 oyla kabul edilen kararda bir Filistin devletinin İsrail için “varoluşsal bir tehdit” olacağı iddia ediliyor. Muhalefetteki Yeni Umut ve Birleşik Sağ Partisi tarafından sunulan önerge, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonundaki bazı partiler ve eski Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi tarafından desteklendi. Muhalefet lideri Yair Lapid'in partisinin üyeleri, öneriyi desteklememek için Knesset salonunu terk etti.

"VAROLUŞSAL BİR TEHLİKE"



Önergede, “İsrail topraklarının kalbinde” bir Filistin Devleti'nin kurulmasının “İsrail Devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehlike” oluşturacağı iddia ediliyor.



Oylama, Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek ve Kongre'ye hitap etmek üzere Washington'a uçacağı sırada gerçekleşti. Şubat ayında Knesset, Filistin Devlet'nin tek taraflı olarak tanınmasını reddeden hükümet kararı lehinde oy kullanmıştı.



Filistinliler ise Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmayı umuyor.



İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.