İsrail Parlamentosu'ndan yeni karar: "Filistin Devleti kurulmayacak"

İsrail Parlamentosu, "Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı çıkan" önergeyi kabul etti. Aşırı sağcı partiler tarafından meclise sunulan teklif, Filistin Devleti'nin kurulmasının “İsrail Devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehlike” oluşturacağını öne sürüyor.

İsrail Parlamentosu'ndan yeni karar: "Filistin Devleti kurulmayacak"

Parlamentosu Knesset, bugün erken saatlerde yaptığı oylamada Devleti'nin kurulmasını reddeden bir kararı kabul etti.

68'e karşı 9 oyla kabul edilen kararda bir devletinin İsrail için “varoluşsal bir tehdit” olacağı iddia ediliyor.

Muhalefetteki Yeni Umut ve Birleşik Sağ Partisi tarafından sunulan önerge, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonundaki bazı partiler ve eski Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi tarafından desteklendi.

Muhalefet lideri Yair Lapid'in partisinin üyeleri, öneriyi desteklememek için Knesset salonunu terk etti.

İsrailliler, Filistin'de yeni "kaçak yerleşim birimi" kuruyor

İsrailliler, Filistin'de yeni "kaçak yerleşim birimi" kuruyor

Haberi Görüntüle

"VAROLUŞSAL BİR TEHLİKE"

Önergede, “ topraklarının kalbinde” bir Devleti'nin kurulmasının “İsrail Devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehlike” oluşturacağı iddia ediliyor.

Oylama, Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek ve Kongre'ye hitap etmek üzere Washington'a uçacağı sırada gerçekleşti. Şubat ayında Knesset, Devlet'nin tek taraflı olarak tanınmasını reddeden hükümet kararı lehinde oy kullanmıştı.

Filistinliler ise Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmayı umuyor.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da klima kavgası ölümle bitti

DÜNYA HABERLERİ

Tayvan krizi büyüyor: Çin, ABD ile nükleer silah görüşmelerini iptal etti

Tayvan krizi büyüyor: Çin, ABD ile nükleer silah görüşmelerini iptal etti

İş başvurusunda hamilelik testi isteyen şirketlere soruşturma

İş başvurusunda hamilelik testi isteyen şirketlere soruşturma

Meloni'nin boyuyla alay eden gazeteciye 5 bin euroluk ceza

Meloni'nin boyuyla alay eden gazeteciye 5 bin euroluk ceza

İsrailli aşırı sağcı bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrailli aşırı sağcı bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın

NASA'dan bir ilk: Uzayın derinliklerine hip-hop şarkısı gönderdi

NASA'dan bir ilk: Uzayın derinliklerine hip-hop şarkısı gönderdi

Seferberlik yasası devrede: "Ukraynalı erkekler askerlikten kaçıyor"

Seferberlik yasası devrede: "Ukraynalı erkekler askerlikten kaçıyor"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...