İsrail "patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla Gazze'de 96 bin evi yıktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait yaklaşık 96 bin evi "patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla yıktığını kabul etti. Refah'ta tek bir patlayıcı yerleştirilmiş bina değil, birlikte bomba yerleştirilmiş 30-40 binadan oluşan gruplar bulunduğu öne sürüldü.

İsrail "patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla Gazze'de 96 bin evi yıktı

Ordu Radyosunun haberinde, "Dün Refah’ta patlamanın yaşandığı ve 4 İsrail askerinin ölümüne, 5 askerin yaralanmasına neden olan bina, Hamas’ın Refah’ta patlayıcı yerleştirdiği binalardan sadece birisi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Şeridi'ne 27 Ekim 2023'te başlattığı kara saldırısından bu yana "Gazze'de birçok askerin ölümüne neden olan bomba yerleştirilmiş binalar tehdidinin, Refah'ta patlayıcı yerleştirilmiş mahalleler tehdidi olarak bilinir hale geldiği" öne sürüldü.

Gazze Şeridi'nde 14 bini Refah kentinde olmak üzere Filistinlilere ait yaklaşık 96 bin evin "patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla yıkıldığı belirtildi.

"REFAH'TA 30-40 BİNALIK GRUPLAR VAR"

Haberde, "Refah'ta tek bir patlayıcı yerleştirilmiş bina değil, birlikte bomba yerleştirilmiş 30-40 binadan oluşan gruplar bulunuyor. Birine yerleştirilen küçük bir kamera, güçlerimizin ne zaman girdiğini tespit etmek ve uzaktan patlatma mekanizmasını devreye sokmak için yeterli." iddiasında bulunuldu.

Gazze hükümeti medya ofisinin 15 Eylül'de yayınladığı verilere göre, İsrail saldırıları sonucunda 350 bin ev tamamen ya da kısmen yıkıldı. 80 bin ev de kullanılamaz hale geldi.

İsrail saldırılarında ayrıca 825 cami ile 3 kilisenin tamamen ya da kısmen yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

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