İsrail güne füze saldırılarıyla uyandı

İRAN'DA OCAK PROTESTOLARINA SERT CEZA

İran'da geçtiğimiz Ocak ayındaki rejim karşıtı protestolara katılanlara karşı sert tutum devam ediyor. Mizan haber ajansı, protestolar sırasında askeri bir tesise saldırı yapmakla suçlanan bir kişinin idam edildiğini öne sürdü.

Mizan dün de protestolar sırasında bir askeri tesise baskın düzenlemeye ve bir cephaneliğe girmeye teşebbüs etmekten suçlu bulunan iki kişinin idam edildiğini söylemişti.

MİSİLLEMELERİN ODAĞI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Musaffah sanayi bölgesindeki Raneen Systems şirketine düşen füze enkazına hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği düşen enkaz parçası nedeniyle bir Gana vatandaşının yaralandığı açıklandı.

Emirlik yetkilileri ayrıca İran'ın insansız hava araçlaryla Füceyre'de bir telekomünikasyon firmasını hedef aldığını duyurdu.

MISIR'IN AMACI ARABULUCULUK

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, bölgede gerilimi azaltmaya yönelik önerileri ele almak üzere ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de dahil olmak üzere bölgedeki mevkidaşları ile görüştü.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta ara bulucu olarak Türkiye, Mısır ve Pakistan öne çıkan ülkeler durumunda. Pakistan, bölgedeki gerilimi düşürme ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin önerilerin ele alındığı görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.