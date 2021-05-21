İsrail polisi ateşkesi kutlayan Filistinlilere saldırdı: 20 yaralı

İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı.



Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı.

Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.



Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi.

SES BOMBASI VE PLASTİK MERMİSİYLE SALDIRDILAR



İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.



Saldırı nedeniyle 20 Filistinli yaralandı.

DIŞİŞLERİ AÇIKLAMA YAPTI

İsrail polisinin Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırması üzerine Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart"

Öte yandan, Hamas lideri Heniyye "Direniş geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs'e doğru yoluna devam edecek" ifadelerinde bulundu.

