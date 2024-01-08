İsrail polisi, Kudüs'te yanlışlıkla 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü

İsrail polisi, Filistinli bir kız çocuğunu öldürdü. İsrail polisi, Kudüs Valiliğine bağlı Biddu kasabasındaki kontrol noktasına bir aracın çarptığını belirterek, araçta bulunan 1’i kadın olmak üzere 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Polis, araçla düzenlenen saldırıda bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığını ifade etti. Saldırıya karşılık verildiği sırada yanlışlıkla 3 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunun vurularak öldürüldüğünü açıklayan polis, “Açılan ateş sonucu başka bir araçta bulunan bir kız çocuğu vuruldu" dedi.

Sağlık ekipleri, Filistinli kız çocuğunun açılan ateş sonucu ağır yaralandığını ve kısa bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.