İsrail polisi: Tel Aviv'deki patlama "terör saldırısı"

Tel Aviv'de meydana gelen bombalı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. İsrail polisi, olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

İsrail polisi: Tel Aviv'deki patlama "terör saldırısı"

Tel Aviv'de yaşanan sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

polisi, saldırıda bir kişinin de yaralandığını duyurdu.

Tel Aviv Bölge Polis Komutanı Peretz Amar, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Parçalanmış cesedin masum bir seyirciye değil, bombayı taşıyan kişiye ait olduğunu biliyoruz” dedi.

“Bunun (nedenin) kriminal mi yoksa milliyetçi mi olduğunu söylemek zor, çünkü şu anda kişinin kimliğini tespit etmek zor” diye ekledi.

Dün gece geç saatlerde polis olay yerindeki enkazı temizlemeye çalışırken adli tıp da enkazda incelemelerde bulundu.

İsrail polisi bugün yapıtğı açıklamada, olayın "terör saldırısı" olduğunu bildirdi.

, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bölgede yükselen tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek bir ateşkes anlaşması imzalamaya çalışmak üzere İsrail'e gittiği gün yaşandı.

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