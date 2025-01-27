İsrail polisi Türk turistleri darp etti

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail polisi Miraç Gecesini, Mescid-i Aksa’da geçirmek isteyen Türk vatandaşlarına gün boyu zorluk çıkardı. Akşam saatlerinde ise bir Türk-Alman çifte vatandaşı çifti gözaltına aldı.

Tepki gösteren Türk vatandaşı kadının derdest edilerek gözaltına alındığı ve İsrail tarafından sınır dışı edildiği belirtildi. Türk vatandaşı erkeğin ise ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan başka bir Türk vatandaşı içinse Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı "Eski Şehir bölgesine giriş yasağı" getirildi.

Mescid-i Aksa’nın avlusunda akşam saatlerinde gerçekleşen başka olayda ise bir Türk vatandaşı, Aksa’yı basan İsrail polisleri tarafından darp edildi.

İsrail polisinin, Türk olduğunu öğrendikten sonra bir kişiyi sebep göstermeksizin tekme ve coplarla darbettiği, bacaklarından elektrik verdiği ve daha sonra güç kullanarak Aksa'nın dışına çıkardığı kaydedildi.

Türk vatandaşlarına ilişkin ihlaller Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ve Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından yakından takip ediliyor.