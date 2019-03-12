İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskının Mescid-i Aksa'ya molotof kokteyli atılmasının ardından geldiği açıklandı.
Henüz baskında yaralanan kimse olup olmadığı bilinmiyor. İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.
Filistinliler 16 yıl aradan sonra ilk defa 22 Şubat'ta Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
İsrail polisinden Mescid-i Aksa imamlarına saldırı
Anadolu AjansıDünya
Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif’in bazı kapılarını kapattı.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskının Mescid-i Aksa'ya molotof kokteyli atılmasının ardından geldiği açıklandı.