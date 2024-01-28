İsrail polisinden seçim talebiyle gösteri düzenleyenlere müdahale

AA muhabirine konuşan göstericilerden Gil Gat, İsrail hükümetini “her şeyi mahvetmekle” suçlayarak hemen erken seçim yapılmasını istediğini söyledi.



İsrail’in içerisinde bulunduğu durumun sorumluğunun hükümette olduğunu dile getiren Gat, “İsrail hükümeti güvenliği ihmal etti. 7 Ekim’deki (Hamas saldırısına) saldırıya da bu sebep oldu. Bu hükümet artık gitmeli, şu an en önemli olan bu.” dedi.



Gat, hükümetin Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirleri geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini dile getirdi.



"Hamas ile yapılacak bir anlaşma esirlerin serbest bırakılmasını sağlar mı?" şeklinde soruya Gat, “Umarım öyle olur” yanıtını verdi.



Gösteriye katılanlardan Noa Harell, “Gösteriye katılanlardan bazıları hükümeti İsrail vatandaşlarını koruma görevini yerine getirmemekle suçluyor ve Gazze savaşının bu noktada devam etmesinin bize yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyor. Buraya katılan herkes Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin kurtarılmasını istiyor.” diye konuştu.



Göstericilerden bazılarının İsrailli esirlerin ne pahasına olursa olsun kurtarılmasını istediğini dile getiren Harell, “Filistinli mahkumları bırakmak gerekse bile bunun olmasını istiyorlar.” dedi.