İsrail Refah saldırısı için tarih verdi: Ramazan ayında başlayacak

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, Amerikalı Yahudi liderlerin katılımıyla düzenlenen bir konferansta, "Dünya bilmeli ve Hamas liderleri de bilmeli: Ramazan ayına kadar rehinelerimiz evde olmazsa, çatışmalar Refah bölgesi de dahil olmak üzere her yerde devam edecek." diye konuştu.



Gantz, daha önce saldırı için bir zaman çizelgesi hakkında benzer yorumlarda bulundu. Ancak bunun dışında İsrail hükümeti, yerinden edilmiş Filistinlilerin çoğunun sığındığı şehre yönelik planladığı saldırı için daha önce bir son tarih belirlemedi.



Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan'ın 10 Mart'ta başlıyor. Savaş kabinesi üyesi Gantz'ın açıklamasına göre Mart ayının başında Hamas'ın rehineleri serbest bırakması gerekiyor. Aksi takdirde kara saldırısı Ramazan ayında yani 10 Mart'tan sonra başlayacak.



Gantz, tahliyeyi kolaylaştırmak ve "sivil kayıpları mümkün olduğunca en aza indirmek" için saldırının Amerikalılar ve Mısırlılarla koordineli yürütüleceğini ekledi.

Netanyahu uluslararası çağrıları reddetti: "Refah'a gireceğiz" Haberi Görüntüle TÜM DÜNYADAN REFAH BASKISI



Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde insanların güvenli bir şekilde nereye yerleşebilecekleri belirsizliğini koruyor.



Sivillere yönelik korkular, yabancı hükümetlerin defalarca İsrail'e dört ay süren savaş sırasında kara birlikleri tarafından işgal edilmeyen son büyük şehir olan Refah'a girmemesi yönünde çağrıda bulunmasına yol açtı.



ABD Başkanı Joe Biden'ın doğrudan çağrısı da dahil olmak üzere artan uluslararası baskıya rağmen İsrail başbakanı Binyaamin Netanyahu, Refah'a baskı yapılmadan savaşın tamamlanamayacağı konusunda ısrar ediyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin