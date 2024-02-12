İsrail, Refah saldırısının iki rehineyi kurtarmak için başladığını savundu

Gazze'deki Filistinlilerin bombardımandan kaçarak sığındığı güneydeki Refah kentine yönelik İsrail saldırılarında, sağlık yetkililerine göre en az 67 kişi hayatını kaybetti.

Tel Aviv hükümetinden saldırı sonrasında yapılan ilk açıklamada, saldırıların nedeninin "kentteki iki İsrailli esiri kurtarmak" olduğu öne sürüldü.

Hamas, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıları "soykırım ve zorla yerinden etme savaşının devamı" olarak nitelendirmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah kentine düzenlediği yoğun saldırılar ve iki esirin kurtarılmasına ilişkin detayları paylaştı.



İsrail özel kuvvetlerinin alınan istihbarat üzerine yerel saatle 02.00'de Refah kent merkezinde bir binaya baskın düzenlediğini belirten Hagari, esirlerin tutulduğu ve çevre binalardaki Hamas'a bağlı milislerle şiddetli çatışmalar yaşandığını, hava kuvvetlerinin de bu sırada binanın çevresine yoğun hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.



Hagari, İsrail güvenlik güçlerinin Louis Hurr (70) ve Fernando Marman (60) isimli iki esiri yoğun ateş altında binadan çıkardığını ve helikopterle Gazze'den alınan esirlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in, polis teşkilatı şefleri ve üst düzey güvenlik yetkililerinin harekat odasından operasyonu izlediğini aktaran Hagari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli 134 esiri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.