İsrail: Refah Sınır Kapısı kullanılamaz halde

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının tamamen yıkıldığını ve kullanılamaz halde olduğunu duyurdu.



İsrail ordu radyosunun X platformundaki hesabından yayımlanan video görüntüde, İsrail güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği büyük yıkım görüldü.



Videoda, ana salonun yerle bir edilmiş, çevre binaların da yıkılmış olduğu gözlemlendi.



Ordu, görüntülere ilişkin açıklamasında, "Refah Sınır Kapısı'nın böyle göründüğünü; İsrail 401. tugayının bir gecede ele geçirmesinden sonra tamamen yıkıldığı ve kullanılmaz hale geldiğini" aktardı.



Sınıra göreceli yakınlığı nedeniyle ordunun sınır kapısını durak ve dinlenme noktası olarak kullandığı kaydedildi.



Ordu ayrıca Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphia Koridorunun da "iyi kontrol edildiğini" belirtti.



Açıklamada, İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'nu "uzun süre nasıl ellerinde tutacağı üzerinde düşünmeye başladığı" belirtildi.



Görüntüde, İsrail ordusuna ait buldozerinin Philadelphia Koridoru yakınındaki yapıları yıktığı ve İsrail'in Refah saldırısı başlamadan önce zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin aceleyle terk etmek zorunda kaldıkları çadırlar kameraya yansıdı.



Radyo haberinde bu görüntülere ilişkin ise "İşte, İsrail ordusunun bölgeye girmesinden önce Refah'ta neler olduğuna dair bir hatırlatma; yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin kullandığı şu anda hala tamamen boş olan devasa çadırlar" ifadesine yer verildi.



Bölgedeki çatışmalara ilişkin ise İsrail askerlerinin patlayıcı yerleştirilmiş binaların bulunduğu Refah'ta büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğu kaydedildi.



SINIR KAPISI 7 MAYIS'YAN BU YANA KAPALI



İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.



Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.



Gazze Şeridi'nin İsrail haricinde dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya bulunan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.