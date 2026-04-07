İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasının geçici bir uygulama olmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin engellendiği ifade edildi. Gazze Şeridi'nin tek çıkış noktası olması nedeniyle hayati önem taşıyan sınır kapısının kapatılması bölgedeki insani krizin daha da kötüleşmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı. İsrail daha sonra Refah'ı 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.