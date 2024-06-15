İsrail Refah'ı topçu atışlarıyla vurdu: BM'ye bağlı bir okul hedef alındı

İsrail ordusu Refah'a düzenlediği saldırıda UNRWA'ya bağlı bir okulu vurdu. Ayrıca El-Uzbe bölgesi ve İsveç Köyü yakınlarındaki bölgelere topçu atışı ve tanklarla saldırı düzenledi.

İsrail Refah'ı topçu atışlarıyla vurdu: BM'ye bağlı bir okul hedef alındı

ordusu, Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okul ile çeşitli bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Refah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Refah'ın batı kesiminde ise İsrail ordusu El-Uzbe bölgesi ve İsveç Köyü yakınlarındaki bölgelere topçu atışı ve tanklarla saldırı düzenledi. İsrail zırhlı araçlarının Tel es-Sultan bölgesine doğru ilerlemeye çalıştığı aktarıldı.

Refah'ın batısında Filistinli gruplar ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail tanklarının aralıklarla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ile Bureyc Mülteci Kampı'na da saldırılar düzenlediği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 102 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

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