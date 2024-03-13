İsrail, Refah'ta BM'ye ait yardım merkezini vurdu: 5 kişi öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarını Ramazan ayında da sürdürüyor.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde UNRWA'ya ait bir yardım dağıtım merkezini vurdu.



Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.



UNRWA Sözcüsü Juliette Touma ise, "Refah'taki bir UNRWA depo/dağıtım merkezinin vurulduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

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