İsrail Refah'ta çadırı vurdu: 10 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze sağlık bakanlığı, Refah'ta bir çadırı vuran İsrail hava saldırısında en az 10 Filistinlinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail Refah'ta çadırı vurdu: 10 Filistinli hayatını kaybetti

güçleri 'nin kuzeyindeki Refah'a saldırı düzenledi.

Gazze sağlık bakanlığı, Refah'ta bir çadırı vuran İsrail hava saldırısında en az 10 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hava saldırısı, Gazze'nin güneyindeki Refah'ın Tel Al-Sultan banliyösünde bulunan Emirlik Hastanesi'nin yakınında, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir alanda gerçekleşti.

Bakanlık, ölenler arasında hastanede çalışan bir sağlık görevlisinin de bulunduğunu açıkladı.

Yerinden edilen Gazzelilerin sığındığı Refah için İsrail uzun süredir karadan saldırı hazırlığı yapıyor.

İsrail bombardımanından kaçan Filistinliler, yaşamlarını Refah'taki çadır kentte sürdürüyor.

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