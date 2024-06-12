İsrail, Refah'ta eve düzenlediği saldırıda bir çocuğu öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda Filistinli bir çocuğun öldüğü, birkaç kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Refah'ta eve düzenlediği saldırıda bir çocuğu öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, sağlık yetkilileri, İsrail'in Refah şehrinin kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi'nde bir evi hedef aldığını belirtti.

Sağlık yetkilileri, saldırıda bir çocuğun öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını ifade etti.

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının şehrinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, saldırıda ölen veya yaralananların olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

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