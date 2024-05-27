İsrail Refah'ta sivilleri öldürdüğünü kabul etti

İsrail Refah'taki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada sivil ölümlerini kabul etti.

İsrail hükümetinden bugün yapılan açıklamada, "İlk bulgulara göre Refah'taki siviller, İsrail'in Hamas şeflerini hava saldırısı ile vurmasının ardından çıkan yangında öldü" denildi.

En az 40 Filistinli sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, Refah'ta üst düzey Hamas üyelerinin hedef alındığı bildirilmişti.

Ordu sözcüsü, "Bu eylem uluslararası hukuka uygun olarak, hassas mühimmatlar kullanılarak ve bölgenin Hamas tarafından kullanıldığını gösteren önceki istihbarata dayanarak gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yapmıştı.

Ancak İsrail saldırısı, bölgeye sığınan Filistinlilerin yaşamını sürdürmeye çalıştığı çadır kampı hedef alırken, burada çıkan yangın katliama neden oldu.

Saldırıda aralarında çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.