Suriye'de dün 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağı, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Rusya, İsrail F-16 savaş jetlerinin Rus uçağını kendisine kalkan olarak kullandığını ve sorumlunun Tel Aviv olduğunu açıkladı.



Rusya'nın açıklamalarına uzun süre sessiz kalan İsrail'de bu konuda ilk açıklama ordudan geldi. İsrail ordusu, Rus askeri uçağının vurulmas esnasında İsrail savaş uçaklarının kendi hava sahasında olduğunu belirtti.



Açıklamada, İsrail jetlerinin, Hizbullah'a silah sevkiyatı hazırlığında olan bir noktayı hedef aldığı vurgulandı.



İsminin açıklanmasını istemeyen bir İsrailli yetkili de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti.

"OLAYDAN İSRAİL DEĞİL FÜZEYİ ATEŞLEYEN SORUMLU"



İsrail ordusu sessizliğini bozarken, "Maariv" gazetesine konuşan İsrail meclisi milletvekili Yoav Kish de, Rusya'nın düşürülen uçakla ilgili İsrail'i "sorumlu tutma girişimlerine" karşı çıkılması gerektiğini belirtmişti.



Rusya'nın suçlamalarını reddeden Kish, "Uçağın düşürülmesinde tek suçlu füzenin ateşleme düğmesine basandır" diyerek Suriye'deki Beşşar Esad rejimini sorumlu tutmuştu.



Bu arada İsrail'in "Kanal 10" adlı televizyonu, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında düşen Rus uçağına ilişkin bir görüşme yapıldığının doğrulandığını, ancak görüşmenin detayına ilişkin bilgi verilmediğini bildirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, dün Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.



Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait" ifadesini kullanmıştı.



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